Niedereschach Viele Aktionen rund um Naturschutz

Niedereschach. So war es auch im vergangenen Jahr und wurde bei der Hauptversammlung in den Berichten des Vorsitzenden und im Jahresrückblick von Schriftführerin Birgit Meißner mehr als deutlich. Ein Vorzeigeprojekt ist die Aktion "Blühendes Niedereschach" auf dem Platz am Spittelbrunnen, das mit der Staudenbepflanzung vorangebracht wurde. Das Insektenhotel an der Eschachhalle, das bei einem Kinderferienprogramm dort aufgebaut wurde, musste repariert werden, und bei einer Wanderung durch das Schwenninger Moos konnte viel über die Flora und Fauna des Mooses gelernt werden.

Im Kassenbericht von Angelika Will war trotz der Ausgaben für das Projekt Spittelbrunnen, den Vogellehrpfad und verschiedene Anschaffungen auf dem EDV-Sektor, durch die Veranstaltungen des Naturschutzvereins doch einiges zusammen gekommen, so dass unterm Strich trotzdem noch ein kleiner Vermögenszugang zu vermelden war. "Ein bisschen magerer als im Jahr zuvor, wir sind jedoch dran, wieder ein wenig aufzustocken", sagte die Kassiererin. Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Michael Senn einstimmig im Amt bestätigt, wie auch die als zweite Vorsitzende gleichberechtigte Barbara Cornils und Oliver Bumann als dritter Vorsitzender.

Als nächste Kraftanstrengung steht für den Naturschutzverein die Landschaftsputzete unter der Leitung von Rüdiger Krachenfels für Niedereschach, Fischbach, Kappel und Schabenhausen am Samstag, 25. März, auf dem Programm. Beginn ist in Kappel und Niedereschach um 8.30 Uhr, in Fischbach und Schabenhausen um 9 Uhr. Treffpunkt für Niedereschach ist der Parkplatz der Eschachhalle, für Fischbach am Parkplatz beim Schmiedesteighaus, für Kappel an der Schloßberghalle und für Schabenhausen die Wendeplatte Schlierbachweg. Alle Teilnehmer sollten eine Warnweste und Handschuhe mitbringen, sagte Krachenfeld.