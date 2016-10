Niedereschach Versorgung "echter Schatz"

Niedereschach-Schabenhausen. Ihn freute es, dass inzwischen die Sanierung des Wegs auf dem Friedhof erledigt sei und auch der bisherige Sandplatz vor der Friedhofshalle gepflastert wurde und sich jetzt in einem wunderschönen Zustand präsentiert. Auch das Streichen der Südseite der Schlierbachhalle sei inzwischen erledigt worden. Was noch ausstehe, das sei im Kindergarten die Sanierung der Toilettenanlagen. Hier seien die Handwerker bereits bestellt, so dass es nicht mehr lange dauern werde.

Kosten beim Jugendraum-Umbau verringern sich

Zudem stehe noch die Außenrenovierung der Schlierbachhalle an. Hier könne in diesem Jahr allerdings, auch witterungsbedingt, nicht mehr viel gemacht werden, so dass diese Maßnahme auf das kommende Jahr verschoben werde.