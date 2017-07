Niedereschach SVN: Jugendleiter tritt zurück

Niedereschach. Obwohl Thomas Reichert noch für ein Jahr gewählt ist, stehe er aus privaten und beruflichen Gründen ab sofort nicht mehr als Jugendleiter zur Verfügung.

Da es auch immer schwieriger wird. im Jugendbereich eigene Mannschaften zusammenzustellen, sei geplant, ab der Saison 2019/2020, eventuell mit den Nachbarvereinen aus Fischbach, Kappel und Obereschach eine Spielgemeinschaft mit dem Namen SG Eschachtal zu gründen. "Eine solche Spielgemeinschaft wird die Zukunft sein, andere Vereine in der Region haben es vorgemacht", so Reichert, der mit Blick auf seinen Rückzug großen Wert darauf legt, dass dieser absolut nichts mit dem SVN zu tun habe. Er habe einfach gemerkt, dass ihm aus zeitlichen Gründen immer wieder auch Fehler bei der Organisation unterlaufen. Er werde dem SVN weiterhin hinter den Kulissen helfen, die Homepage des Vereins betreuen, und auch das Jugendturnier werde er weiterhin organisieren. Er sei in seiner fünfjährigen Amtszeit mit Leib und Seele gerne Jugendleiter gewesen.

Er habe den Vorstand schon vor Monaten über seine Rücktrittsabsichten informiert, seine Nachfolge betreffend gebe es eine Option: "Es laufen Gespräche."