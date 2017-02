Niedereschach Stimmung stimmt

Niedereschach (alb). Es war gestern einfach nur eine Freude, bei der Niedereschacher Seniorenfasnet in der Cafeteria des Pflegehauses am Eschachpark in die glücklichen und strahlenden Gesichter der vielen betagten, teils auf den Rollstuhl angewiesenen Menschen zu blicken. Ob mit oder ohne Rollstuhl: Es wurde getanzt, gesungen und geschunkelt. Als "Tramps von der Pfalz" marschierten die Senioren, angeführt von Doris Baumann, durch den Saal und verschiedene Narrenzünfte gaben sich die Klinke in die Hand.