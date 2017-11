Niedereschach Stetiger Wechsel beim Personal

Erstaunlich zu hören war, welche Summen im Berichtsjahr durch die Hände der neuen Kassiererin Uli Vogelsang gegangen waren. Aufgrund des Personaleinbruchs wurde der von der Gemeinde zugewiesene Betriebskostenzuschuss nicht komplett aufgebraucht, somit hat der Verein für das Jahr 2017 noch ein gutes finanzielles Poster in Höhe von 17 436 Euro. Im neuen Jahr sei, obwohl alle vom Verein organisierten Events ein großer Erfolg waren, ein schmerzlicher Einbruch durch die Insolvenz der Firma Touratech zu verkraften gewesen: Die Erlöse des Kuchenverkaufs beim Travel-Event seien zum größten Teil in die Insolvenzmasse mit eingeflossen, und auch die versprochene Spende sei nicht bezahlt worden. Man stehe zwar auf der Liste der Gläubiger, so ergänzte die Vorsitzende, habe jedoch nicht allzu viel Hoffnung, das man von dem Geld noch etwas sehe.

"Die Arbeit, die Sie hier im Naturkindergarten machen, hat eine überaus positive Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft, angefangen von den gesundheitlichen Aspekten bis hin zum nachhaltigen Umgang mit der Natur, und das darf man nicht unterschätzen", lobte Gemeinderat Walter Pankoke. Bei den Wahlen wurden Ramona Bantle und Theresa Klein als Beisitzer gewählt. Neben der weiter im Amt verbleibenden Kassenprüferin Alice Henry wurde Lisa Ilic als neue Kassenprüferin bestimmt.