Animiert von Bürgermeister Martin Ragg und der Existenzgründungsoffensive Niederschach (EGON), hat Diplom-Psychologin und Diplom-Ingenieurin Beate Ott nun den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sie eröffnete eine Praxis für betriebliche Eingliederungen und bietet Dienstleistungen im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) an. Ihr Angebot richtet sich an Arbeitgeber , deren Mitarbeiter nach langer Erkrankung an ihren Arbeitsplatz zurückkehren möchten. Foto: Bantle