Niedereschach Sportler erhalten für ihre Leistung Abzeichen

Er erwirbt das Abzeichen jedoch nicht in Niedereschach, sondern in seiner sportlichen Heimat Fellbach. Der Sportler, was die gezeigten sportlichen Leistungen angeht, war auch in diesem Jahr Gerhard Jerger, der einmal mehr mit Spitzenleitungen glänzte. Ältester Teilnehmer in diesem Jahr war der 71-jährige Heinz Kammerer.

Sie haben das Deutsche Sportabzeichen in Silber erworben (in Klammer die Anzahl der bisher erworbenen Sportabzeichen): Ann-Kathrin Steffen(1), Arthur Erhard (5) Sie haben das Sportabzeichen in Gold erworben: Bodo Volz (52), Herbert Ruf (10), Rino Feltracco (7), Werner Eichler (7), Manfred Kallert (6). Otto Sieber (6), Peter Wolf (5), Holger Tranzer (4), Gabi Tranzer (4), Gerhard Jerger (3), Herbert Rist (2), Heinz-Jörg Kretschmer (2), Heinz Kammerer (1), Holger Matterb (1), Heike Kopp (1), Laura Brugger (1).