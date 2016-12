Niedereschach Schönste und kurioseste Momente

Niedereschach. Dirk Schäfer präsentiert am Freitag, 9. Dezember, in "Wilde Ritte" im Touratech-Shop das Beste aus 30 Jahren Motorradreisen. "Wenn jemand eine Reise tut, hat er viel zu erzählen. Wenn jemand seit 30 Jahren unterwegs ist, dann muss er sich gut überlegen, was er erzählt."