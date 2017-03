Niedereschach Saurier residiert im Heimatmuseum

Niedereschach-Fischbach-Kappel. Schon lange interessierte sich Reich für die Saurierfunde, die in den 1920er Jahren bei der Elsenau bei Kappel gemacht worden waren. Nachforschungen in Archiven, Büchern und Museen ließen ihn immer mehr Material zusammentragen, so dass letztendlich nur noch eine dreidimensionale Darstellung des 240 Millionen Jahre alten Raubsauriers fehlte.

Er erwähnte dies einmal bei einem Gespräch mit Hans-Otto Wagner, dem Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins und Leiter des Heimatmuseums Niedereschach. Und damit war das gemeinsame Projekt, eine Darstellung des Sauriers in seiner natürlichen Umgebung zu schaffen, geboren. Im Keller des Museums stand eine kleine Kammer, die bis dahin als Abstellraum gedient hatte, zur Verfügung.

Werner Reich brachte sein Fachwissen, Hans-Otto Wagner seine Gestaltungserfahrung ein und gemeinsam begannen die beiden, nach wissenschaftlichen Vorlagen die Figur aufzubauen. Fachlichen Rat erhielten sie dabei von Rainer Schoch vom Naturkundemuseum in Stuttgart, der den vorgesehenen Modellplan absegnete.