Niedereschach Rundum-Betreuung als Ziel

Niedereschach/Dauchingen/Deißlingen. Die Ratsgremien aller drei Gemeinden beschlossen im Juli den Aufbau einer gemeinsamen Wirtschafts- und Existenzgründungsförderung. Entsprechend dem Wunsch der drei Gemeinderäte haben die Bürgermeister Torben Dorn, Ralf Ulbrich und Martin Ragg in diesen Tagen die Anstellung des Diplom-Betriebswirts (FH) vollzogen.

Gunnar von der Grün tritt seine Stelle am 1. Oktober an. Seine Büros werden in den Rathäusern Dauchingen, Deißlingen und Niedereschach eingerichtet. Zugleich beginnt die gemeinsame Wirtschaftsförderungs-Offensive der drei Gemeinden. Die seit fünf Jahren laufende Existenzgründungsoffensive Niedereschach soll in die gemeinsame Arbeit integriert, in Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach (EGON) umbenannt und deren Ausbau weiter forciert werden.

Der Wirtschaftsförderer soll sowohl Gründer als auch etablierte Unternehmen betreuen und die weitere Entwicklung der Gewerbestandorte unterstützen. "Unser Ziel ist, in unseren Gemeinden vor Ort eine Rundum-Betreuung zu erreichen. Dazu zählen neben der Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Firmen auch Coaching, Nachfolgeregelungen, Betriebswirtschafts- und Finanzierungsfragen. Hinzu kommt die intensive Zusammenarbeit mit Institutionen wie Kammern, Agentur für Arbeit, Förderbanken, Netzwerkpartnern und regionaler Wirtschaftsförderung", erläutern die drei Bürgermeister das Aufgabenspektrum des gemeinsamen Wirtschafts- und Existenzgründungsförderers.