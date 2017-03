Was passiert, wenn man abenteuerlustige Motorradreisende aus allen Kontinenten zusammenbringt und mit ihnen gemeinsam auf Tour geht? Ramona und Herbert Schwarz haben diese Idee mit ihrem Projekt "United People of Adventure" auf Madagaskar in die Tat umgesetzt. Den Film über diese außergewöhnliche Reise zeigen die beiden am Freitag, 17. März, ab 19 Uhr im Touratech-Shop Niedereschach. Dazu gibt es ganz persönliche Eindrücke von einem Abenteuer, die keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.touratech.de Foto: Schwarz