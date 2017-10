Niedereschach Peter Hahne sieht in Bibel wichtige Orientierungshilfe

Hahne erwies sich am Samstag einmal mehr als hervorragender Rhetoriker und bekennender Christ, der aus einer Sicht, teils garniert mit viel Humor, vor allem aber auch mit viel gesundem Menschenverstand und viel Lebenserfahrung, eindrucksvoll verdeutlichte, wie wichtig der Glaube an Gott und die Hoffnung sei und dass die Bibel das "Buch unter den Büchern" sei. Die Bibel sei so etwas wie eine "Bedienungsanleitung" von Gott für das Leben der Menschen. "Wenn Sie nicht mehr hoffen können, bleibt nur die Verzweiflung", so Hahne. Den Spruch "Mit dem Tod ist alles aus" bezeichnete Hahne als "blöden Satz". Wer so etwas sage, lebe nur von der Gegenwart. Dabei sei der Mensch geschaffen, zu hoffen. Was der Sauerstoff für die Lunge sei, sei die Hoffnung für die menschliche Existenz.

Hahne wies darauf hin, dass viele Menschen nichts mehr von der Politik, der Kirche oder den Parteien erwarten. Er spannte dabei den Bogen von der Suche nach den eigenen Wurzeln, der Abtreibungspraxis, der Globalisierung, den Flüchtlingsströmen, dem gläsernen Menschen, der bei einer Abschaffung des Bargeldes noch gläserner würde, dem Burn-Out bei vielen Menschen bis hin zu den wahnwitzigen Transfersummen, die für Fußballspieler gezahlt würden. Er kritisierte, dass "Schreibtischtäter" bestimmten, dass die Politik Realitäten nicht anerkenne, wie die Tatsache, dass der Drogenhandel in Berlin bereits in den Klassenzimmern angekommen und "arabisch" organisiert sei. Er kenne maßgebliche Politiker, die das Schulsystem in Deutschland lobten, selbst ihre Kinder aber auf auswärtige Internate und Privatschulen schickten.

Nicht mehr hören kann Hahne, nachdem bei Terroranschlägen die Toten gezählt und sich der Rauch verzogen habe, die immer wiederkehrenden Aussagen, dass dieser Terror nichts mit dem Islam zu tun habe und dass man keine Angst habe. Dabei sei Angst ganz normal.