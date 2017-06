Niedereschach Peter Engesser hat Gemeinde geprägt

Unvergessen ist für Engesser bis heute seine erste Amtshandlung als Ortsvorsteher am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. Damals wütete der Orkan Lothar und Fischbach war in der Folge drei Tage ohne Stromversorgung. Im Schmiedesteighaus musste deshalb zusammen mit der Feuerwehr und dem DRK unter Federführung von Engesser eine Notversorgung für die Bürgerschaft eingerichtet werden.

Ebenso liegen ihm seine Besuche und Grußworte bei persönlichen Festen der Bürger, wie Diamantene oder Goldene Hochzeiten und runde Geburtstage am Herzen, genauso wie Vereinsjubiläen und die Hauptversammlungen der Vereine, bei denen Engesser, wann immer es geht, persönlich anwesend ist.

Als handwerklich begabter Maler ist Engesser bei den Vereinen auch immer gefragt, wenn es irgendwo in öffentlichen Gebäuden und Vereinsräumen etwas zu Renovieren und zu Malen gibt.

Engesser ist erst am 2. Mai diesen Jahres, also mit fast 70 Jahren, beruflich offiziell in den Ruhestand getreten. Über die viel diskutierte und kritisierte Rente mit 67 Jahren kann Peter Engesser nach 55 Arbeitsjahren daher nur müde lächeln.

Sehen lassen kann sich die kommunalpolitische Bilanz des Jubilars. Diese reicht von der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, über die Sanierung des Schmiedesteighauses bis ganz aktuell hin zum neuen Hallenboden in der Bodenackerhalle, der Innensanierung der Fischbacher Schule oder dem Anschluss der Gemeinde an das schnelle Internet. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Auf seine Zukunft angesprochen, will sich Engesser nun als Rentner vermehrt seinem Hobby, der Gartenarbeit, widmen. "Ein Garten ohne Blumen ist wie ein Leben ohne Liebe", so Engesser voller Freude über seinen schmucken Garten hinter seinem Wohnhaus mit einem Augenzwinkern in Richtung seiner Frau Margrit.

Ob er 2019 bei den Kommunalwahlen noch einmal antritt, das ließ Engesser auf Nachfrage offen. Das werde er sich in Ruhe überlegen.