Niedereschach Nikolausfeier läuft aus dem Ruder

Niedereschach-Fischbach. "Herzlichen Glückwunsch! Nach über 44 Jahren Vereinsgeschichte und dem gestrigen Abend, befinden wir uns am emotionalen Tiefpunkt. Wirklich reife Leistung!" So beginnt der Facebook-Post, den der Jugendclub Fischbach einen Tag nach seiner Nikolausfeier auf seiner Seite veröffentlicht hat.

Was war passiert? Laut Facebook-Eintrag sind mehrere, den Verantwortlichen des Jugendclubs in Teilen unbekannte, Jugendliche bereits alkoholisiert zur Nikolausfeier erschienen. Diese hätten sich dann völlig daneben benommen. So wären trotz moderater Preise eigene Getränke mitgebracht, Flaschen durch den Raum geworfen und Kaugummis einfach ausgespuckt worden. Darüber hinaus wurden Teile der selbst gebauten Einrichtung "mutwillig" zerstört. Die Unbekannten ließen sich dabei "von Kollegen noch feiern", heißt es weiter.

Nach dem katastrophalen Abend wolle man das Konzept des Jugendraums grundlegend ändern: "Wir behalten uns bevorzugten Einlass für Vereinsmitglieder und langjährige Freunde des Jugendclubs Fischbach vor." Man bedauere diesen Schritt, aber die Idee von friedlichen Partys und einem "Treffpunkt von jungen Leuten für junge Leute der umliegenden Ortschaften", scheine nicht mehr zu funktionieren. Bereits geplante Partys seien fürs erste abgesagt.