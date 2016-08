Niedereschach Nicht schon wieder eine Schlammschlacht

Niedereschach-Fischbach - Die neunte Auflage des 17 ¾-Stunden Mofarennens in Fischbach findet am Samstag, 10. und Sonntag, 11. September statt. Von Anfang an im Organisationsteam mit dabei ist der Fischbacher Hartmut Stern, der auch mit am Tisch saß, als in Fischbach vor rund 20 Jahren die Idee zu diesem anfangs belächelten und inzwischen in die ganze Region ausstrahlenden Mofarennen geboren wurde. Im Gespräch erzählt der 44-jährige Fischbacher von den Anfängen.