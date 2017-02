Niedereschach Narrenräte stemmen Baum in die Höhe

Niedereschach-Fischbach (alb). Musikalisch begleitet von der kleinen Besetzung des Musikverein Fischbach, aus sicherer Entfernung genau beobachtet von den Kindern des Kindergartens Villa Kunterbunt sowie den Zuschauern, hievten die Mitglieder des Fischbacher Narrenrates den bunt geschmückten Narrenbaum als sichtbares Zeichen, dass nun auch ganz Fischbach vom "Narrenbazillus" befallen ist, in die Höhe. In diesem Jahr war das Aufstellen des Narrenbaumes eine nicht ganz ungefährliche, weil sehr "windige" Angelegenheit. Die Narren hatten jedoch alles im Griff und brachten den Baum sicher nach oben. Danach proklamierte Zunftmeister Christoph Droxner unter dem Beifall aller Narren lautstark die Fischbacher Dorffasnet, die sich in diesem Jahr zum 44. Mal jährt und unter dem Motto "Dschungel-Buch" steht.