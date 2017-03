Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Marketing Club Schwarzwald-Baar-Heuberg besuchte kürzlich das Unternehmen Touratech. Dieses ist Innovationsschmiede für Motorrad-Umbauten speziell für Reise-Enduro-Fahrer. In Niedereschach beschäftigt die Firma aktuell 390 Mitarbeiter, wobei 180 in der Fertigung tätig sind. Die stetige Aufwärtsentwicklung der Firma von der Garagenfirma zum international angesehenen Ausstattungsexperten mit 7000 verschiedenen Produkten und 85 000 Unterartikeln beeindruckte den Besuch. Um die Geschäftsentwicklung nachhaltig zu unterstützen, wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert. Allein in die Fertigung 3,5 Millionen Euro.