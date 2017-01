Niedereschach Maria Werner von Tieren begeistert

Niedereschach. Maria Werner ist mit dem MaZ-Projekt in Ixopo an der "Little Flower School" tätig. Sie erfüllte sich damit einen jahrelang gehegten Traum. Außerdem tritt sie damit ein Stück weit in die Fußstapfen ihres Onkels, dem 2009 verstorbenen Niedereschacher Missionar Pater Edgar Weinmann. Nach ihm ist in Niederschach der katholische Kindergarten benannt.

Schüler werden in Ixopo unterrichtet

An der Schule in Ixopo unterrichtet Maria Werner im Unterricht Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Neben dieser schulischen Arbeit genießt die Niedereschacherin hin und wieder freizeitgestaltende Aktivitäten und lernt so Land und Leute kennen.