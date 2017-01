Niedereschach Liebeserklärung an den schwarzen Kontinent

Lena Klemm und Tobias Seiderer berichten am Freitag, 20. Januar, 19 Uhr, im Niedereschacher Touratechshop über ihre Afrikadurchquerung in einem alten Land Rover. "Transafrika" ist eine authentisch erzählte Reise und eine Liebeserklärung an den afrikanischen Kontinent mit all seinen Schönheiten, Gegensätze und Verrücktheiten. Der Eintritt zu dieser Multivisionsshow ist frei.

Der Vortrag ist eine Liebeserklärung von Lena Klemm und Tobias Seiderer an den schwarzen Kontinent. Ein Jahr waren beide unterwegs, befuhren 19 Länder und legten 57 000 Kilometer zurück. Seit jeher vom Afrika-Virus befallen, tauschten Lena Klemm und Tobias Seiderer ihre Wohnung gegen ein Zelt auf dem afrikanischen Kontinent.

Wie fühlen sich 54 Grad Wärme in der Sahara an? Rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man den Reifen neben einem Löwenrudel wechseln muss oder einem ein Silberrücken aus nächster Nähe in die Augen schaut?