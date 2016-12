Niedereschach Knecht Ruprecht liest Irion Leviten

Was sie das Jahr über alles gelernt hatten, zeigten die Zöglinge der Trachtenkapelle unter der Leitung von Thomas Riedlinger mit anspruchsvollen Stücken, aber auch volkstümlichen Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Mit Spannung erwartet wurde das Theaterstück "Spuk bei Ruffers". Dabei zeigte sich, dass bei übertrieben praktizierter Emanzipation im Familienleben der Schuss auch einmal nach hinten losgehen könne.

Was wäre eine Dorfweihnacht ohne den Nikolaus, der zu den Klängen der Trachtenkapelle "Lasst uns froh und munter sein" mit Knecht Rupin den Saal einmarschierte. Nachdem Ruprecht auf der Bühne viel versprechende Andeutungen gemacht hatte, war es Ortsvorsteher Alfred Irion, der als erster auf die Bühne zitiert wurde und mit der Rute eine Tracht Hiebe dafür bezog, dass er die Dorfweihnacht seit seinem Amtsantritt nur noch alle zwei Jahre veranstalten lässt. Doch genauso viel Lob gab es für seine sonstige Arbeit. Ebenso gewürdigt wurde Dirigent Thomas Riedlinger, der die Trachtenkapelle seit zehn Jahre mit großem Engagement dirigiert, ein "Hansdampf in allen musikalischen Gassen" sei und der hervorragend in diesen Ort passe. Dafür erhielt er ein Präsent, das für schallendes Gelächter im Saal sorgte: Ein von Knecht Ruprecht kreierter Verzehrgutschein in allen Gaststätten Schabenhausens. Schade nur für Riedlinger, dass es in Schabenhausen gar kein Gasthaus mehr gibt.

Ein großes Lob gab es auch für die Jugend mit Melissa Kammerer und Lilli Hezel, die beide das silberne Blasmusik-Leistungsabzeichen erworben haben. Lilli Hezel war zudem zum ersten Mal in der Theatergruppe dabei.

Ein Riesenlob erhielt Heinz Kammerer, der als ältester Teilnehmer mit 71 Jahren, erst kürzlich das deutsche Sportabzeichen entgegennahm. Voll des Lobes war der Nikolaus auch für die erfolgreichen Bouler aus Schabenhausen. Zum Abschluss wurden alle Kinder auf die Bühne gebeten und nach dem obligatorisch gemeinsam gesungenen Weihnachtslied, von Nikolaus und Ruprecht mit kleinen Geschenken belohnt.