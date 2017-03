Niedereschach Kleines Team bietet große Vielfalt

In ihrem Ausblick verwies Rienhöfer-Schweer auf die nächste Veranstaltung, den traditionellen Niedereschacher Frühling am 2. April mit dem Querflötenquartett "L’Arte dei Flauti" unter dem Motto "Mit Klassik in den Frühling". Auch sei das Forum-Team bereits wieder tatkräftig dabei, Vorschläge für das neue Programm 2017/18 zu sammeln, verbunden mit einem dringlichen Aufruf: "Das Forum könnte tatkräftige personelle Unterstützung gebrauchen". Wer also Lust und Laune habe, sei im Forum-Team herzlich willkommen.

Eine beträchtliche Spendensumme hatte sich entsprechend auch im Jahresabschluss der Kassenchefin Renate Hauser mit einem Minus von 5043 Euro niedergeschlagen, bedingt durch die großzügigen Spenden von 3180 Euro und mit verursacht auch vom Minus von fast 2000 Euro beim letzten Niedereschach Frühling. Auf die Frage von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, wie das Forum denn ein solches Minus verkrafte, antwortet Hauser, dass das Forum, weil es über 20 Jahre lang richtig toll gewirtschaftet habe, noch über ein gesundes finanzielles Polster verfüge.

Sichtlich beeindruckt von der geleisteten Arbeit im Forum zeigte sich in seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstandes auch Bürgermeister Martin Ragg, der dem Team ein dickes Kompliment aussprach und sich auch freute, dass im Ort bei der großen Vielfalt an Veranstaltungen doch sehr viele Talente und großartige Menschen vorhanden seien, die sich in diese Veranstaltungen einbringen. "Ein tolles ehrenamtliches Engagement. Das Forum ist ein echtes Aushängeschild für unsere Gemeinde", so Ragg.

Seinen Lobesworten schloss sich auch der evangelische Pfarrer Peter Krech an, der die immer gute Zusammenarbeit zwischen Forum und der Jakobusgemeinde besonders hervorhob: "Eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten hervorragend profitieren".

Bei den von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels abschließend geleiteten Neuwahlen wurde die bisherige Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer einstimmig wiedergewählt. Und für die aus dem Forum ausgeschiedene bisherige Schriftführerin Sabina Pankoke wurde Marlies Jerger ebenfalls einstimmig als Nachfolgerin gewählt.