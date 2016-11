Niedereschach Kinder sorgen mit Weihnachtsspiel für Höhepunkt

Mit einem neuen Konzept stieß der Adventsbasar des Kindergartenvereins Kappel in der Schloßberghalle trotzdem auf große Resonanz. Dieses Jahr fiel das Angebot an selbstgebastelten Adventskränzen und Gestecken weg. Die Unsicherheit in Anbetracht der anstehenden Sanierung der Schloßberghalle und der eventuell nicht mehr zur Verfügung stehenden Räume zum Lagern der Materialien und zum Basteln der Gestecke sei ihnen einfach zu groß gewesen, so die Organisatorinnen des Kindergartenvereins. Die Kranzwoche sei für die wenigen noch verbliebenen Mitstreiterinnen einfach zu stressig geworden, sagte die Vorsitzende Petra Hüllemann.

Obwohl das Wetter am Sonntagnachmittag nahezu frühlingshaft war, kamen zahlreiche Besucher und Sonntagsspaziergänger in die Halle, um Kaffee und Kuchen zu genießen. Auch an den Ständen des Kindergartenvereins gab es schöne Weihnachtsdekorationen, um das Zuhause entsprechend zu gestalten.

Auf der Show-Bühne präsentierten sich die Kinder des Kindergartens, die unter der Regie von Amalie Rebmann, Leiterin des Kindergartens, mit ihrem Team das Weihnachtsspiel in fünf Akten "Ein Schäfchen geht nach Bethlehem" aufführten.