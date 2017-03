Niedereschach Kapelle entwickelt sich sehr positiv

Was 2016 für die Vorsitzende ganz persönlich zu einem besonderen Jahr machte, sei die sehr positive Entwicklung der Kapelle. Besonders erfreulich sei es immer, wenn aus der eigenen Jugend Musiker den Sprung in die Kapelle schaffen. Dies waren am Tenorhorn Fabio Stehle, am Saxophon Selina Formella und Maximilian Kneipp, an der Trompete Nico Aberle und am Schlagzeug Manuel Kneipp. Eine große Verstärkung für Gerd Schöller sei an der Posaune Ramona Bayer aus dem benachbarten Kappel. Ebenfalls ein Glückfall für die Kapelle seien Antje und Marcel Mämpel. Das Paar ist erst jüngst nach Schabenhausen gezogen.

Im Bereich der Jugendausbildung sei man ebenfalls auf einem guten Weg. Vier erfolgreich abgelegte Junior-, zwei bronzene und sogar zwei silberne Leistungsabzeichen seien die Bestätigung für erfolgreiche Jugendarbeit.

Stolz ist man in Schabenhausen auf Dirigent Thomas Riedlinger, der im vergangenen Jahr auch ein kleines Jubiläum feierte, denn seit zehn Jahren agiert er als musikalischer Leiter der Kapelle. "Thomas, ich hoffe Du bist mit uns so zufrieden, wie wir es mit Dir sind", sagte Müller an den Dirigenten gerichtet.