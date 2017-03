Niedereschach Jens Laufer übernimmt stellvertretenden Vorsitz

Dies wurde nach der ­Begrüßung des Vorsitzenden Sebastian Ruppert bei der Hauptversammlung im Vereinsschuppen im Jahresrückblick von Schriftführerin Patricia Hochstein mit dem ­Höhepunkt, dem 25. Steinbruch-Open-Air-Jubiläums-Motorradtreffen, nochmals herausgehoben.

Das ganze Jahr über gab es mehrere kleine Veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge und einen Arbeitseinsatz, um das Vereinsgelände in Schuss zu halten. Kassiererin Melanie Adler berichtete über ein passables Plus in der Vereinskasse, welches vor allem durch die Einnahmen am Motorradtreffen erwirtschaftet wurde. Bei den Wahlen stellte sich der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dirk Krehan nach abgelaufener Amtszeit nicht mehr zur Verfügung, für ihn wurde Jens Laufer in den Vorstand gewählt. Die bisherige Kassiererin Melanie Adler stellte sich für weitere zwei Jahre für das Amt zur Verfügung und bekam von der Versammlung volle Rückendeckung für ihre einwandfrei verrichtete Arbeit.

Nachdem der Vorstand wieder komplett war, ging es um die Aufnahme neuer Mitglieder. Als Anwärter auf die Mitgliedschaft mit einem Jahr Probezeit wurden Otto Brahms, Mark Maier und Andrew James aufgenommen. Bernd Willmann hat diese bereits hinter sich gebracht und wurde als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Der aktuelle Mitgliederstand liegt nun bei 34 Mitgliedern.