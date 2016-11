Niedereschach Hier kann jeder seine Ideen einbringen

Niedereschach. Mehrfach wurde im Verlauf des Abends im Otto-Sieber-Saal darauf hingewiesen, dass man erst ganz am Anfang eines Entwicklungsprozesses stehe und dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, Ideen und Vorschläge einzubringen.

Mit Blick auf die Belegungen des Friedhofs werde es wohl bis 2040 dauern bis alles umgesetzt werden könne. Auf jeden Fall möchte man verschiedene Entwicklungsflächen schaffen, um auf aktuelle Veränderungen und Wünsche der Menschen im Bestattungswesen auch kurzfristig reagieren zu können.

Was auf dem Friedhof in Niedereschach möglich wäre, erläuterte Iris Grimm vom mit der Erstellung der Konzeption beauftragten Fachbüro Arbol aus Rottweil. Unterstützt wurde Grimm von ihren Kolleginnen Theresia Pfau und Ann-Kathrin Leipold. Der Trend, wohin die Entwicklung im Friedhofs- und Bestattungsbereich gehe, war klar ersichtlich: Die Wünsche der Menschen gehen in Richtung pflegeleichte bis pflegelose Grabstätten und zurück zur Natur. Als Favorit erwies sich ein als Friedhain gestaltetes Baumgrab mit bis zu 32 individuellen Grabplatten. Doch auch viele andere, vom Team des Büro Arbol gezeigte Bestattungsmöglichkeiten fanden großen Zuspruch. Einzig ein Friedwald wird sich auf dem Friedhof in Niedereschach wohl nicht umsetzen lassen.