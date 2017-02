Niedereschach Helden der Kindheit

Für eine heldenhafte Stimmung sorgen die Garde Fischbach, die Tanzwieber der Frauengemeinschaft und die Guggämusik "Ohrwürmer" aus Fischbach. Im Anschluss an das Programm dürfen sich die Besucher zudem auf eine "Happy Hour" in der Dschungel-Bar freuen. "Also schmeißt euch in Schale und seid dabei", meint der Vorsitzende der "Harmonie", Markus Vosseler.

Auch die Musiker der Harmonie sind am Programm aktiv beteiligt. Dazu gehören ein Sketch der Zöglinge der Jugendkapelle und ein Musiker-Männerballet. In einem weiteren Programmpunkt zeigen die Musiker wie viel Rhythmus in ihnen steckt.

Der Eintritt beträgt acht Euro. Im Eingangsbereich finden mit Blick auf das Jugendschutzgesetz Ausweiskontrollen statt.