Niedereschach-Fischbach (alb). Am morgigen Sonntag um 8.30 Uhr findet in der Mauritiuskirche in Fischbach einen Eucharistiefeier statt. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen zu einem gemeinsamen Frühstück im Pfarrhaus in Fischbach. Auch diejenigen sind eingeladen, die den Gottesdienst nicht besuchen konnten. Bewirtet werden die Gäste von der KjG-Gruppenstunde.