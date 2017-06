Niedereschach Fußballer stellen Herdepfelfest auf die Beine

Insider fragen sich sicherlich, warum es in diesem Jahr eine weitere Ausgabe des beliebten Herdepfelfestes gibt, nachdem sich nach 2014 und 2016 ein zweijähriger Rhythmus als optimal erwiesen hat. Grund für das Herdepfelfest 2017 ist, dass der Verein den zweijährigen Rhythmus zwar beibehalten, die Veranstaltung allerdings in den ungeraden Jahren organisieren möchte, da es sich für viele als zu aufwändig erwiesen hat, wenn innerhalb von zwei Wochen in Fischbach das große Mofa-Rennen und das Herdepfelfest anstehen.

Da der Fußballclub aufgrund seiner Philosophie viele Helfer benötigt, um dem Ansturm beim Herdepfelfest gerecht zu werden, gab es nicht wenige Mitglieder, denen die Belastung bei zwei aufeinander folgenden Veranstaltungen dieser Größenordnung einfach zu viel war. "Dem wollen wir Rechnung tragen", betont der FCF-Vorsitzende Johannes Korte. Die Idee, möglichst viele der vom FCF verwendeten Zutaten aus der Region frisch zu verarbeiten, möchte man unbedingt beibehalten, da darin auch ein Großteil des Erfolges der bisherigen Feste begründet ist.

"Deshalb haben wir uns entschieden, im Jahr 2017 eine verkleinerte Version des Herdepfelfestes zu veranstalten und ab 2019 dann alle zwei Jahre das Fest im bisher gewohnten Rahmen auf die Beine zu stellen", betont Korte. So könne sich jetzt schon jeder den Termin vormerken und sich den Samstag, 23. September, für den Besuch der Veranstaltung in der Bodenackerhalle freihalten.