Niedereschach FC Kappel ernennt vier neue Ehrenmitglieder

"Wir haben von Dir viel gelernt", sagte Walter Erne. Friedrichs Ausstrahlung und sein Lebensmut seien beispielhaft, und wie man mit einer Behinderung leben könne, wenn man sich nicht aufgebe. Arnold Bayer sei in seiner Jugendzeit wie sein Vater ein eisenharter Spieler gewesen, habe jedoch sehr früh sein musikalisches Talent erkannt und sich für die Musik entschieden. Beides sei jedoch nicht unter einen Hut zu bringen gewesen, trotzdem habe man einiges zusammen bewirkt, so Erne. Bayer wurde für 40-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt ebenso auch Udo Laufer, der in allen Mannschaften des FC Kappel gespielt habe. Vor allem habe er in der Zeit des Sportplatz- und Vereinsheimbaus den FC mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz unterstützt, ohne ihn und seine Maschinen wäre vieles nicht machbar gewesen.

Als viertes neues Ehrenmitglied wurde Dieter Schaaf Urkunde und Ehrennadel überreicht. Er habe alle Jugendmannschaften durchlaufen, auch noch in den aktiven Mannschaften gespielt, dann jedoch aufgrund einer Sportverletzung seine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen. Trotzdem sei der Kontakt von seinem Wohnort Tuttlingen zum FC Kappel nicht abgebrochen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Heiner Albrecht, Stefan Reiser und Frank Dörflinger mit der silbernen Vereinsehrenadel ausgezeichnet.

In seinem Rückblick gab Bernd Grüßer bekannt, dass bald die 200. und letzte Ausgabe der Vereinszeitschrift Kick erscheint. Nachdem Ruth und Walter Erne, was den "Kick" betreffe, in den verdienten Ruhestand treten und in Anbetracht des Aufwandes dafür ein Nachfolger nicht gefunden werden konnte, müsse "Kick" eingestellt werden. Zudem habe sich die Zeitschrift in den vergangenen Jahren zum Zuschussgeschäft entwickelt.