Niedereschach Ein kleines Team steht für große Vielfalt

"Das Forum bewegt auch etwas", meint die Vorsitzende. So füllen die Veranstaltungen ohne Anmeldung zunehmend Vorträge auf Spendenbasis aus. Und da habe, wie auch schon in den Jahren zuvor, das Forum die Spenden an die unterschiedlichsten gemeinnützigen Hilfseinrichtungen weitergeleitet.

In ihrem Ausblick verwies Rienhöfer-Schweer auf die nächste Veranstaltung, den traditionellen Niedereschacher Frühling am 2. April mit dem Querflötenquartett "L’Arte dei Flauti" unter dem Motto "Mit Klassik in den Frühling".

Eine beträchtliche Spendensumme hatte sich entsprechend auch im Jahresabschluss der Kassenchefin Renate Hauser mit einem Minus von 5043 Euro niedergeschlagen, bedingt durch die großzügigen Spenden von 3180 Euro und mit verursacht auch vom Minus von fast 2000 Euro beim letzten Niedereschach Frühling. Auf die Frage von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, wie das Forum denn ein solches Minus verkrafte, antwortet Hauser, dass das Forum, weil es über 20 Jahre lang richtig toll gewirtschaftet habe, noch über ein gesundes finanzielles Polster verfüge.