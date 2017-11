Niedereschach Die richtige Entscheidung gefällt

Niedereschach. Das zehnjährige Bestehen wurde am Freitag ausgiebig gefeiert. Die für viele Menschen aus der Gesamtgemeinde so wichtige Einrichtung ist nicht mehr wegzudenken, sagten einhellig alle Redner. Sie gewährleistet, dass Menschen aus der Gemeinde, die nicht mehr Zuhause gepflegt werden können, nicht wie früher irgendwo auswärts in einem Pflegeheim ihren Lebensabend verbringen müssen. Viele wünschen sich, in dem Ort bleiben zu dürfen, der viele Jahre und oft sogar ein Leben lang ihr Lebensmittelpunkt und die Heimat war.

Sie können auch dann, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können, im Heimatort bleiben und erhalten deshalb öfter Besuch von Verwandten, Freunden und Bekannten, weil diese in allernächster Nähe wohnen und damit keine weiten Wege haben.

Mitunter trifft man sich in der Cafeteria, in der immer wieder wunderschöne Veranstaltungen stattfinden, zu denen alle Bürger eingeladen sind. So auch bei der jetzigen Jubiläumsfeier. An diesem Nachmittag wurde spürbar, dass mit dem von David Liehner geleiteten Pflegehaus am Eschachpark die Niedereschacher verwurzelt sind.