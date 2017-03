Niedereschach Cornelius Patzers Idee überzeugt

Diese präsentierte Jörg Diskowski, der sich auf die Projektierung und Konzeption von Heizsystemen mit Eisspeichern, Wärmepumpen und Photovoltaik spezialisiert hat. Diskowski realisiert die technische Umsetzung der Kundenprojekte mit einem Firmennetzwerk. Seinen Kunden verspricht er die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und deren Preisentwicklung sowie einen positiven Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung.

Der Niedereschacher Unternehmer Uwe Buschle hat eine multifunktionale Oberflächenstruktur entwickelt, die im Fahrzeugbau zur Anwendung kommen soll. Die Oberfläche bietet sowohl eine optische als auch eine funktionale Komponente. Die Oberflächenstruktur soll Fahrzeuge während der Fahrt oder des Fluges stabilisieren und vor äußeren Einwirklungen schützen können.

Gründer Peter Kokott möchte mit seinem Produkt "Nobee" für ungestörtes Vergnügen beim Essen im Freien sorgen. Das von ihm entwickelte und zusammen mit seinen Frau beim Elevator Pitch präsentierte Produkt wird auf den Tisch gelegt und wirkt durch seine Form- und Farbgebung auf anfliegenden Wespen wie ein Fremdnest, von dem es Abstand zu halten gilt.

Die Gründer von "Rei-Rec", Walter Pankoke, Gerhard Oswald und Erwin Wunn, widmen sich der umweltbewussten Handhabung von Kunststoffabfällen und entwickeln Elastomerlegierungen zur Fertigung von Kunststoffteilen aus recyceltem Material. Durch die Hinzugabe von Gummi aus Altreifen zu Kunststoffrecyclat, generiert das Gründerteam einen neuen Werkstoff mit verbesserten und kundenorientierten Eigenschaften.

Katharina Ott und Felix Heinzelmann empfinden die Nutzung handelsüblicher Kabeltrommeln als nervig. Die beiden Gründer haben eine Lösung entwickelt, die durch eine rutschsichere Dreipunktauflage und eine zusätzliche Drehfunktion das Stehenbleiben der Kabeltrommel und das Abwickeln des Kabels aus jeder horizontalen Richtung ermöglichen soll.

Gardion aus Freiburg bietet das "Internet zum selbst bauen" für Eltern, kleine Teams und Unternehmen sowie Menschen, die auf Datenschutz Wert legen, so Tom Schlenkhoff bei der Präsentation. Die Nutzung einzelner Dienste kann individuell zeitlich begrenzt und die Web-Nutzung durch Kinder kontrolliert und gesteuert werden.

"Mit Drachenpower in fantastische Bücherwelten" versprechen Sandra und Michael Schwarzer ihren Lesern. Die Gründer des Schwarzer Drachen Verlags haben sich dem boomenden Fantasy-Genre verschrieben. Magische Unterhaltung in Form von Fantasy-Literatur für Kinder und Erwachsene ist die Zielsetzung des Verlags mit Sitz in Blumberg.

Das Gründerteam von "Snapadile" möchte Dienstleistern die Möglichkeit zum Dynamic Pricing anbieten und die Terminvereinbarung vereinfachen. Dynamische Preise auf Basis der aktuellen Terminsituation führen dazu, dass der Kunde einen Preisvorteil realisieren kann, während der Anbieter eine höhere Auslastung erreicht.

Gründerin Ulrike Lehmann aus Rottweil betreibt mit dem Rottweiler Haus ein Ladengeschäft für original Rottweiler Souvenirs und Andenken. Mit einem klaren Fokus auf die weltweit bekannte Hunderasse verkauft sie ein wichtiges Stück Heimat und Tradition zum Mitnehmen. Auch über den Hundenapf hinaus können Touristen das passende Mitbringsel oder Erinnerungsstück finden.