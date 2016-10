Niedereschach Chaos, Eifersucht und ein Fernsehquiz

Die Aussicht auf getrennte Wohnungen durch einen großartigen Geldgewinn bei dem bekannten Fernsehquiz "Familie des Monats" lässt die beiden enger zusammenwachsen. Sie engagieren eine komplette Familie mit Opa Klose (Alwin Rist), Tochter Bärbel (Heidi Dinter) und Sohn Eugen (Raphael Herbst). Die "glückliche" Familie Geistreich-Wunderlich wäre perfekt, gäbe es da nicht Gabis eifersüchtigen Lebensgefährten Oli (Hans-Jürgen Lindinger) oder den nervigen Vertreter Rudi Rübel (Claus Stange), die in die geplante Familienidylle platzen. Als dann auch noch der Showmaster Hans-Georg Van Stern (Frank Rist) mit seiner Assistentin Gundula Hagel (Ulrike Storz) früher als erwartet erscheint, geraten die Dinge außer Kontrolle.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind erhältlich bei den Vorverkaufsstellen in der Bäckerei Bantle und bei Blumen Rist in Niedereschach zum Preis von acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder von sechs bis 16 Jahren. Die Regie führt Walter Reich, für die Technik sorgt Andreas Huber, als Souffleusen agieren Margot Storz und Manuela Lindinger. Die Aufführung am Samstag, 29. Oktober beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 30. Oktober, beginnt das Stück um 17 Uhr. Einlass in die Eschachhalle ist jeweils eine Stunde vor Beginn.