Niedereschach Bürger können Entwurf des Bebauungsplans einsehen

Durch das Verfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes geschaffen werden. Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung bereits im Juni 2016 den Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften gebilligt und die Durchführung der öffentlichen Auslegung beschlossen.

Im Nachgang ergab sich die Notwendigkeit verschiedener Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfs. Durch die Einbeziehung einer Teilfläche des nördlich angrenzenden Bebauungsplans "Auf dem Ösch III" wird dort die festgesetzte Erschließungsstraße zu gewerblicher Baufläche überplant.

Auch geht es um die Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhen in Orientierung an der geplanten Bebauung (Traufhöhe zwölf Meter, Firsthöhe 14,50 Meter), den Verzicht auf die Festsetzung von Baugrenzen analog zum nördlich angrenzenden Bebauungsplan und die Anpassung des Umweltberichts und der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung in dem geänderten Bebauungsplanentwurf.