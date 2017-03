Niedereschach Blick vom Spektakulären zum Stillen wenden

"Das größte und populärste Mittelgebirge Deutschlands macht es einem kritischen Besucher nicht leicht", so Ludwig. Zu laut und aufdringlich vermarktet sich die Region seiner Meinung nach mit ihren Bildmarken vom Bollenhut bis zur Kuckucksuhr.

Aber es lohne sich, genauer hinzuschauen und einen zweiten Blick zu wagen. "Der Schwarzwald ist dennoch schön. Am schönsten vielleicht dort, wo er wirklich unverwechselbar ist: Urige Landschaften gibt es ja in vielen Regionen, Wohnstallhäuser und Walmdächer auch", so der Künstler.

"Als Grafiker und Fotograf wollte ich versuchen, die Region möglichst umfassend zu portraitieren und dabei ein differenzierteres Bild zu entwerfen, als es in traditionellen Bildbänden und touristischen Magazinen üblich ist. Die Bilder sind deshalb bewusst schwarz-weiß gehalten und an einem fotografischen Stil ausgerichtet, der in deutlichem Gegensatz zu den Vermarktungsstrategien der Tourismusmanager und Wirtschaftsförderer steht: dem poetischen Realismus", so Ludwig weiter. Neben Badespaß am Titisee und Après-Ski am Feldberg, neben Schwarzwaldklinik, Kirschtorte und Trachtenfolklore gebe es ja noch etwas anderes im Schwarzwald, wie die Stille eines nebligen Herbsttages, den Zauber einer Christmette irgendwo in einem kleinen Dorf oder die Melancholie eines alten Hofes, der vor Jahren aufgegeben wurde und langsam verfällt. Momentaufnahmen, die den Blick vom Spektakulären zum Stillen wenden, vom Vordergründigen zum Poetischen. Entstanden ist eine Sammlung von etwa 15 000 Fotografien, die in einem geplanten Buch und in der Ausstellung ihren Niederschlag finden. "Mit dem Fotoessay über den Schwarzwald möchte ich nicht nur zu einem einfühlsamen Blick auf die populäre Landschaft im Südwesten Deutschlands einladen, sondern allgemein dazu ermuntern, vertraute Lebensräume vor der Haustür mit neuen Augen zu sehen und die versteckte Poesie unserer Alltagswelt neu zu entdecken", so Ludwig.