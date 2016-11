Niedereschach Bläserjugenden musizieren jetzt gemeinsam als Kapelle

Beim 125-jährigen Jubiläumskonzert des MV Harmonie am Samstagabend in der Eschachhalle war es der neuen Jugendkapelle unter der Leitung von Dirigent Markus Kurz vorbehalten, das Konzert musikalisch zu eröffnen. Dabei zeigte sich, dass die Musiker bereits sehr gut miteinander harmonieren. Entsprechend zuversichtlich zeigten sich in ihren Ansprachen der Vorsitzende der Bläserjugend Niederschach, Sascha Vosseler und der Vorsitzende der Bläserjugend Dauchingen, Jan Fehrenbach, dass sich aus dem Projekt eine längerfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit entwickle, von der letztlich beide Seiten profitieren.

Geboren wurde die gemeinsame Jugendkapelle aus der Situation heraus, dass beide Bläserjugenden personelle Probleme hatten. Die in Dauchingen rund 15 aktiven und in Niedereschach etwa zehn Jungmusiker waren allein nicht mehr auftrittsfähig, erklärten Fehrenbach und Vosseler. Man habe sich zusammengesetzt, beraten und nun verfüge man gemeinsam wieder mit 25 bis 28 ehrgeizige und talentierte junger Musiker. Das sei eine gute Perspektive für die Zukunft und bislang mache die Zusammenarbeit allen Spaß und Freude. Alles laufe sehr harmonisch.