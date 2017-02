Niedereschach Angelverein verabschiedet sich vom Taubenmarkt

Seit der Schließung des Gasthauses Kreuz im September 2016, sind die Angelfreunde Teufental "eingesprungen", haben dort einen Verkaufswaren aufgestellt und die Bewirtung der Bestücker des Taubenmarktes und der Besucher übernommen.

Nachdem das Kreuz nun am Samstag, 18. Februar, nach der Renovierung unter neuer Leitung wieder öffnet, ziehen sich die Angler wieder vom Markt zurück. Mit der Neueröffnung besteht wieder für alle Interessierten rund um den Taubenmarkt, die Möglichkeit, sich ab 7 Uhr bewirten zu lassen, ganz so, wie dies die Angler in den zurückliegenden Monaten bereits ab 6.30 Uhr getan haben.

Zur "Abschiedsfeier" war auch Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser gekommen. Er dankte den Anglern für ihr Engagement, für diese nicht selbstverständliche tolle sonntägliche Leistung, allen voran Herbert Schlenker, der alles organisiert hat, sowie dem gesamten engagierten Anglerteam. Schlenker wiederum dankte Heinz Rapp, der den Anglern den Verkaufswaren zur Verfügung gestellt hat, Helmut Flaig, in dessen Gebäude man den Strom für den Verkaufswagen anschließen konnte und der Familie von Florian Munz-Schon sowie Christa Munz, die zur Taubenmarktzeit und damit auch während der Bewirtungszeit des Angelvereins, die WC-Anlage des Kreuz, trotz Renovierungsphase, zur Verfügung gestellt haben.