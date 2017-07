Niedereschach Alles kommt von oben

Zusammen mit den beiden mit der Bauplanung beauftragten Architekten Thomas Scherlitz und Thomas Seemann wurde der neue Fachraum nebst Vorbereitungsraum nun von Bürgermeister Martin Ragg an den Schulleiter der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, Peter Singer, übergeben. Stolze 464­ 000 Euro waren für die in drei Abschnitte unterteilte Maßnahme mit Sanierung der Räume, Ausstattung, sowie Lern- und Hilfsmittel in den Haushalt eingestellt worden, wie Bürgermeister Martin Ragg bei der Übergabe berichtete.

Es sei eine richtige Entscheidung gewesen, zumal an diesem Schulgebäude festhalten werde. Im Sommer soll die Gesamtsanierung beginnen.

Von der Herstellerfirma, dem Hohenloher Spezialmöbelwerk, erläuterte Vertriebsleiter Ralf Menzel die Technik der neuen Räumlichkeiten. Gänzlich innovativ dabei, so Menzel, sei gemäß dem Grundgedanken von "Wo bringe ich die Medien an die Schüler ran" in diesem modernen naturwissenschaftlichen Raum alles vom Boden weg an die Decke verlagert worden, verbunden mit einer technischen Versorgung jedes einzelnen Arbeitsplatzes von der Decke über einen "Medienlift" mit Zugang zu Strom und Gas. Der große Vorteil: Der Raum kann somit auch als herkömmlicher Schulraum verwendet werden mit verschiedenen Tischzusammenstellungen, da es sich bei den Tischen um herkömmliche Schülertische handle.