Niedereschach Ab in die Garage mit den Rädern

Bürgermeister Martin Ragg gab einen kurzen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten der Gemeinde zur Verbesserung der Radwegsituation in und um Niedereschach. Den Radlern sprach er für ihre rege Teilnahme an den Ausfahrten Anerkennung aus, allen voran dem unermüdlichen Leiter, Wolfgang Tauser.

Auch der Vorsitzende des RV Viktoria, Gustav Herbst, stattete den Montagsradlern einen Besuch ab und freute sich, dass hier alles so gut läuft. Radleiter Wolfgang Tauser gab einen Überblick über die Saison. Insgesamt fanden von Ende März bis Ende Oktober 2016 33 Ausfahrten statt. Lagen bei den Nachmittagstouren in und um Niedereschach Start und Ziel jeweils in Niedereschach, so wurden bei den Tagestouren im Juli und August mit dem Auto Start- und Zielpunkte in größerer Entfernung angefahren. Von dort erfolgten die Rundfahrten in landschaftlich reizvoller Umgebung, etwa dem Linzgau, dem Hegau, der Schwäbischen Alb oder dem Kaiserstuhl. Natürlich kam bei allen Aktivitäten die Geselligkeit nicht zu kurz.

Die Summe aller 33 Tagestouren von durchschnittlich 46 Kilometern ergab im abgelaufenen Jahr eine Distanz von 1521 Kilometern bei 18 057 Höhenmetern. Pro Ausfahrt nahmen durchschnittlich 17 Radler teil und erradelten eine Gesamtstrecke von stolzen 26 421 Kilometern.