Neuweiler Zufriedene Händler

Neuweiler. Am Donnerstag ist es wieder so weit: Neuweiler lädt von morgens bis gegen 13 Uhr zum Frühjahrsmarkt in der Ortsmitte ein. Begonnen hat die Tradition der Krämermärkte – früher verbunden mit einem Vieh- und Flachsmarkt – in der Waldgemeinde am 12. November 1868 mit dem ersten Herbstmarkt, der im nächsten Jahr auf 150-jährige Tradition zurückgeht.

Dies belegt ein jetzt ausgewerteter Marktbericht aus dem Calwer Wochenblatt vom 24. März 1869, der die Frage, ob 1868 oder schon ein Jahr früher gestartet wurde, eindeutig klärt.

Erstmals hatte demnach das "Freiluftkaufhaus" in Neuweiler am 12. November 1868 geöffnet. Im Gesellschafter – der heutigen Nagolder Ausgabe des Schwarzwälder Boten – war unter dem 28. Mai 1867 veröffentlicht, dass die Gemeinde um die Erlaubnis nachgesucht habe, "zwei jährliche Vieh- und Krämermärkte, je am 7. März und 12. November abhalten und mit dem letzteren Markte auch einen Flachsmarkt verknüpfen zu dürfen."