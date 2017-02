Neuweiler Was wird gespielt? "Dieses mal was mit Niveau"

Schnell ist klar, ein lustig-verschmitzter Kriminalklassiker aus der "Pater Brown" Reihe soll auf die Bühne und dazu wird eigens ein professioneller, aber völlig unbekannter Regisseur über das Internet verpflichtet. Dummerweise werden dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt und auch der Regisseur erfüllt nicht ganz die Erwartungen der Akteure. So werden die Proben zu "Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin" in der noch nicht fertiggestellten Kulisse der Bibliothek von "Chesterfield Manor" immer mehr zum Desaster. Was genau passiert, können die Zuschauer im Sportheim in Berneck erleben. Selbst auf den hinteren Plätzen sind die Besucher maximal zwölf Meter von den Akteuren entfernt.

Gespielt wird abends an den Samstagen 4., 11. und 25. Februar, und am Freitag, 10. Februar (Beginn jeweils um 19.30 Uhr). Zudem gibt es am 5. und 26. Februar zwei Vorstellungen am Sonntagnachmittag, Beginn um 14 Uhr. Hier bietet der Verein zudem ab 12 Uhr ein Mittagessen an.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Globus-Sport in Zwerenberg (wochentags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr).