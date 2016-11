Neuweiler Vorbildliche Ökumene

Mehr als 200 Katholiken in allen Ortsteilen

In Neuweiler mit den Teilorten wohnen mehr als 200 Katholiken. Dabei ist die Organisation sehr unübersichtlich: Agenbach gehört zur Seelsorgeeinheit Oberes Enztal, Zwerenberg zu Altensteig und Neuweiler mit Hofstett, Oberkollwangen und Breitenberg zur Seelsorgeeinheit Calw/Bad Liebenzell.

In Neuweiler ist man froh, dass es im Oberen Wald, 20 Kilometer von Calw entfernt, aufgrund der gegebenen Umstände trotzdem möglich ist, dank der Unterstützung den christlichen Glauben zu praktizieren: Grundsätzlich an jedem vierten Sonntag im Monat wird im evangelischen Gemeindehaus Gottesdienst gefeiert. Morgen ausnahmsweise in der Stephanus-Kirche in Neuweiler, da im Gemeindehaus eine größere Veranstaltung, der Adventskaffee mit dem Posaunenchor, stattfindet. Beginn ist hier um 14.30 Uhr und auch katholische Mitchristen sind dazu eingeladen.