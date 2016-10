Neuweiler Politiker über Schulter geschaut

Die 17-jährige Luisa Koch steht vor dem Abitur. Auch sie wollte die Berliner Politikwelt von innen erleben. Am ersten Tag ihres Praktikums durfte sie an der Bürorunde im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) teilnehmen. Dort erfuhr sie, wie diszipliniert es in Gesprächsrunden zugehen kann.

Schlauer als vorher

Denn man muss lernen, sich in kurze Sätze zu fassen. Nach der Verteilung der Aufgaben werden erste Ergebnisse abgefragt. Vor allem: Wer nichts zum Schreiben mitbringt, bekommt schon mal gar keinen Zugang.

"Natürlich bedeuten Praktikanten auch stets etwas mehr Arbeit", sagt Fuchtel. Aber in der Regel habe die Jugend immer gewisse Grundfertigkeiten. Gestartet wird mit der Einweisung in den üblichen Bürokram wie zum Beispiel Kopieren. Dann folgt die Sichtung der Bürgeranfragen.

Vor allem sollten sich die Praktikanten bereits Vorschläge für mögliche Antworten überlegen – vor allem, wenn die Anfragen von Jugendlichen stammen, die sich an den Abgeordneten wenden.

Wer da gut war, durfte ein kleines Grußwort entwerfen oder etwas zu den Social-Media-Aktivitäten des Bundestagsabgeordneten beitragen.

Luisa Koch und Jonas Schanz waren sich einig: "Klasse, dass so etwas möglich ist. Wir sind schlauer wieder heimgegangen, als wir gekommen sind."