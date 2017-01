Neuweiler Mischung macht Wirkung dieser Musik aus

1613 wurde Monteverdi zum musikalischen Leiter der Markuskirche in Venedig ernannt, wo er bis zu seinem Tode tätig war. Seine 1641 veröffentlichte "Selva morale e spirituale" ist eine Sammlung geistlicher Werke. Sie steht zwar auch heute noch im Schatten seiner berühmtem Marienvesper, doch ist die Sammlung von 1641 der einzige Kirchenmusikdruck des reifen Monteverdi, herausgegeben nach fast 30 Jahren im Amt des Kapellmeisters an San Marco: ein "Best of" aus langjähriger kirchenmusikalischer Praxis. Die Mischung aus solistischen Abschnitten und solchen, in denen alle Musiker spielen, macht die Wirkung dieser Musik aus. Das Konzert in Zwerenberg beginnt um 19 Uhr, in Nagold um 17 Uhr.