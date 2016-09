Neuweiler Etwa 2000 Meter Schläuche verlegt

Weil es nur eine Übung war, gestattete Höschle seinen Kameraden, dass sie wegen der Sommerhitze die Einsatzjacken ausziehen durften. Ansonsten wurde unter Einsatzleiter Christian Rathfelder der Ernstfall geübt. Mehr als 2000 Meter Schlauch mussten in der teils steilen Topografie verlegt werden.

Sowohl aus Richtung Hof­stett als auch vom Schützenhaus her bauten die Einsatzkräfte die Leitungen für die Wasserversorgung auf.

Jörg Burkhardt und Jochen Kirn wurden als Abschnittsleiter eingesetzt. Sie organisierten die Löschangriffe. Um ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Baumbestand im Wald zu verhindern, ließ Rathfelder zahlreiche Verteiler zwischen den Rohranschlüssen einbauen. "Auf diese Weise können Wasserwände gebildet werden", sagte Höschle zu den so genannten Riegelstellungen.

Anschließend gleich wieder gereinigt

Diese sind auch bei Bränden in Firmen oder Häusern in Wohngebieten von Bedeutung. "Deshalb nutzen wir die Übung auch für einen Versuch mit Löschschläuchen", berichtete der Kommandant. Spezielle Düsenschläuche hatte er von der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler ausgeliehen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie Öffnungen haben, durch die bei entsprechendem Druck eine Wasserwand von bis zu zehn Metern Höhe erzielt werden kann. "Einsätze können dadurch effektiver werden", so Höschle.

Parat stand auch Gerhard Wurster, der Leiter der zentralen Feuerwehrwerkstatt des Kreises in Calmbach, um nach der Übung die verwendeten Schläuche schnell einer Reinigung zuzuführen. "Schließlich muss die Wehr bei einem Ernstfall zeitnah wieder einsatzbereit sein", sagte er.