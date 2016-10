Neuweiler Eingelegtes Weißkraut ist begehrt

Neben den Leckereien war vor allem das eingelegte Weißkraut begehrt. Das Kraut ist eine Besonderheit, die bei Festen im Umkreis so nur selten zu bekommen ist. Bevor jedoch die Gäste die verschlossenen Weißkraut-Gläser mitnehmen konnten, mussten die Verantwortlichen hart arbeiten. Auf großen Hobeln wurde das Kraut in die typischen Streifen geschnitten. Diese wurden in Lagen in Gläser gestampft und gesalzen. Gerne durften die Gäste auch selbst Hand anlegen. Der SVA verarbeitet rund einen Zentner des Krauts jährlich. Schon vor dem Vereinsheim konnten die Besucher frisch gepressten Apfelsaft trinken. Erneut hatte der Verein von Obstbaumbesitzern im Umfeld die Früchte der Wiesen rund um Agenbach erhalten. "Allerdings sind es in diesem Jahr weniger Birnen", berichtete Vereinsmitglied Ewald Schumacher. Zumal der frische Saft Birnen beinhalten sollte.

Die Helfer wuschen, zerkleinerten und pressten ­fleißig das Obst, was Grundlage für den Most ist.