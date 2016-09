Neuweiler Dorfgemeinschaft nimmt Moste wieder in Betrieb

Bis 2012 wurde die Mosterei im Gemeindehaus Zwerenberg 57 Jahre lang durch die Kommune betrieben. Jetzt haben die Mitglieder der DGZ zum vierten Mal ehrenamtlich die "Moste" in Betrieb genommen. Die Einrichtung wurde von ihnen 2015 renoviert. Hatten in der ersten Saftsaison am Ende 10 000 Liter Süßmost die Obstpresse verlassen, waren es in den beiden folgenden Jahren jeweils rund 50 000 Liter.

Bag-in-Box gefragt

Sicher hat zu diesem Aufschwung das Bag-in-Box-Verfahren beigetragen. Die Kunststoffbeutel im dazugehörigen Karton ermöglichen lange Lagerzeiten. Von der Presse weg fließt der Saft über einen Zähler in zwei Anlagen zum Filtern und Erhitzen. Die Behältnisse zum Abfüllen werden in Größen von fünf und zehn Litern vorgehalten.