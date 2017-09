Neubulach Vom Lesen zum Schreiben

25 Klassen mit rund 500 Schülern sind mit dabei

Die Resonanz bei den Schulen im Landkreis Calw ist auch bei der siebten Auflage groß. 25 Klassen mit rund 500 Schülern beteiligen sich an dem Projekt, freute sich Timo Fasching, Leiter Verlagsmarketing beim Schwarzwälder Boten. Mit einem Kick Off beim langjährigen Partner Raiffeisenbank im Kreis Calw (Raiba) in Neubulach fiel der Startschuss für das Projekt. Zwischen dem 16. Oktober und 17. November "zischt" also wieder an vielen Schulen.

Medienbildung, so Wolff, gehört heute zu den Schlüsselqualifikationen. So lernen die Schüler während des Projekts die Vielfalt der Medienwelt kennen. Denn der Schwarzwälder Bote ist längst nicht mehr allein in der gedruckten Version zu haben. Es gibt ihn längst auch als E-Paper, ebenso ist die Zeitung im Internet und in den sozialen Netzwerken vertreten, wie Leonie Pfau, bei unserer Zeitung verantwortlich für die Projektkoordination Leseförderung, erläuterte.