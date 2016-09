Neubulach Schüler erlernen das Programmieren

An den meisten Schulen wird diese Herausforderung angegangen und die Schüler lernen über die Chancen und Gefahren des Internets, sie lernen Texte zu erstellen und Informationen zu präsentieren. Dabei nutzen sie Anwenderprogramme. Was aber häufig vernachlässigt wird, ist die Frage, was hinter solchen Programmen steckt und wie Programme selbst erstellt und geschrieben werden. Anders an der Gemeinschaftsschule Neubulach. Die Schule hat in einer Ausschreibung im Frühjahr (als eine von 13 Schulen in ganz Deutschland) einen der Plätze in der "Code-Your-Life"-Initiative ergattert.

Lehrer Marius Stoll, Initiator der "Code-Your-Life"-Initiative an der GMS Neubulach, sieht große Chancen in der Teilnahme am Programm: "Das eigene Handeln erlebt eine neue Dimension, wenn man seine Ideen auch aus der Rolle des Programmierenden erfährt."

Die Initiative hat das Ziel, jungen Menschen den Zugang zur IT-Welt zu ermöglichen und Kinder ab dem Alter von zehn Jahren spielerisch an das Programmieren heranzuführen. Jüngst fand dazu an der GMS Neubulach ein Workshop statt, an dem Schüler an einem Programmier-Wettbewerb teilnahmen. Ziel war es, eine virtuelle Schildkröte so zu programmieren, dass sie die Umrisse des Calwer Tores abmarschiert.