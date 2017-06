Neubulach Sänger kommen nicht zum Singen

Die Schulhofhocketse hat auch eine lange Tradition in Neubulach. Seit mehr als zehn Jahren bewirtet der Verein die Neubulacher, um Geld in die Vereinskasse zu bringen. Und alle genossen das Essen des MGV. Ein Besucher, den Mund voll mit Bratwurst, gab einen Daumen hoch. "Unsere auf Kohle gegrillten Rostthüringer, sind der Hammer. Die gehen auch sehr gut weg", erzählte Wolny.

Der Sänger erklärte, dass ein gemeinnütziger Verein wie der MGV laufende Kosten hat. "Wir haben zum Beispiel einen Dirigenten, der ist fest angestellt und bekommt ein festes Gehalt", ergänzte er noch. Unter den Gästen waren viele Angehörige. Ein Besucher meinte scherzhaft, er wäre sich nicht sicher, ob er wegen seines Schwagers da sei oder wegen der Würstchen. Die Besucher an einem anderen Tisch, meinten sie kommen seit Jahren jedes Mal zur Schulhofhocketse.

Doch mit so vielen Leuten und so viel Hunger hatte der Verein nicht gerechnet. "Es war so viel los, dass wir vor lauter bedienen und verkaufen, nicht mehr zur geplanten Gesangseinlage kamen", äußerte der Vereinsvorsitzende nach dem Fest. Das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.